Levantamento Genial/Quaest indica que a corrida eleitoral em São Paulo segue concentrada entre dois principais nomes. O governador Tarcísio de Freitas aparece na liderança, com intenções de voto entre 38% e 40%, enquanto o ex-ministro Fernando Haddad registra entre 26% e 28%.

Outros pré-candidatos, como Kim Kataguiri e Paulo Serra, têm cerca de 5% cada, sinalizando menor espaço fora da disputa principal.

A pesquisa mostra um eleitorado com posições mais consolidadas. Entre os apoiadores de Tarcísio, 61% afirmam que não pretendem mudar o voto. No caso de Haddad, esse índice é de 57%. O cenário também reflete forte associação com lideranças nacionais: 54% dos entrevistados identificam Haddad como ligado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto 45% associam Tarcísio ao ex-presidente Jair Bolsonaro.