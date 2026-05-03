Levantamento Genial/Quaest indica que a corrida eleitoral em São Paulo segue concentrada entre dois principais nomes. O governador Tarcísio de Freitas aparece na liderança, com intenções de voto entre 38% e 40%, enquanto o ex-ministro Fernando Haddad registra entre 26% e 28%.
Outros pré-candidatos, como Kim Kataguiri e Paulo Serra, têm cerca de 5% cada, sinalizando menor espaço fora da disputa principal.
A pesquisa mostra um eleitorado com posições mais consolidadas. Entre os apoiadores de Tarcísio, 61% afirmam que não pretendem mudar o voto. No caso de Haddad, esse índice é de 57%. O cenário também reflete forte associação com lideranças nacionais: 54% dos entrevistados identificam Haddad como ligado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto 45% associam Tarcísio ao ex-presidente Jair Bolsonaro.
Em relação à avaliação do governo estadual, Tarcísio tem aprovação de 54% e desaprovação de 29%. A maioria dos eleitores, também 54%, considera que ele merece reeleição.
O levantamento aponta ainda diferenças nos índices de rejeição. Tarcísio tem 38%, enquanto Haddad registra 58%. O potencial de voto do atual governador é de 48%, contra 33% do ex-ministro.
Em simulação de segundo turno, Tarcísio aparece à frente, com 49% das intenções, contra 32% de Haddad.
Na disputa pelo Senado, o cenário segue aberto. Entre nomes ligados à esquerda e centro, Simone Tebet aparece com 14% a 15%, seguida por Márcio França e Marina Silva, ambos com 12%. No campo da direita, Pablo Marçal lidera com 11%, seguido por Guilherme Derrite (8%) e Ricardo Salles (6%).
A pesquisa ouviu 1.650 pessoas no estado entre 23 e 27 de abril de 2026, com margem de erro de três pontos percentuais e nível de confiança de 95%.
Com informações da Genial/Quaest.