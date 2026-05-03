O Tribunal de Justiça de Rondônia decidiu pela demissão do juiz Robson José dos Santos após a conclusão de um processo administrativo disciplinar que apontou comportamentos considerados incompatíveis com a função. O magistrado ainda estava em estágio probatório, período em que são avaliados desempenho técnico e conduta.

Natural da periferia do Recife, construiu trajetória marcada por dificuldades financeiras, tendo trabalhado desde cedo e prestado dezenas de concursos até ser aprovado para a magistratura no estado.

Segundo o tribunal, a apuração identificou um ambiente de trabalho com tratamento desrespeitoso a servidores e colegas, além de atitudes que contrariavam rotinas do Judiciário. Um dos episódios citados envolve comentário depreciativo durante recepção feita por funcionários.