04 de maio de 2026
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NO DRIVE THRU

Atendente leva tapa de mulher por causa de ingrediente de lanche

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Visual Karsa/Unsplash/Imagem ilustrativa
O caso é investigado pela Polícia Civil como lesão corporal.
O caso é investigado pela Polícia Civil como lesão corporal.

Uma mulher foi detida por agredir uma atendente de 34 anos num drive-thru do McDonald’s, na Asa Norte, em Brasília (DF). O caso aconteceu na madrugada de sexta-feira (1º).

A confusão começou após a cliente reclamar de um erro no pedido, já que o sanduíche incluía um ingrediente não solicitado. Mesmo após a troca do produto, houve discussão.

Durante o desentendimento, a mulher atingiu a funcionária com um tapa no rosto. A Polícia Militar foi acionada e levou as envolvidas à delegacia.

O caso é investigado pela Polícia Civil como lesão corporal.

Em nota, a empresa informou que prestou apoio à funcionária, acionou as autoridades e reforçou que não tolera nenhum tipo de violência.

Com informações do Metrópoles.

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