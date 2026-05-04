Uma mulher foi detida por agredir uma atendente de 34 anos num drive-thru do McDonald’s, na Asa Norte, em Brasília (DF). O caso aconteceu na madrugada de sexta-feira (1º).

A confusão começou após a cliente reclamar de um erro no pedido, já que o sanduíche incluía um ingrediente não solicitado. Mesmo após a troca do produto, houve discussão.

Durante o desentendimento, a mulher atingiu a funcionária com um tapa no rosto. A Polícia Militar foi acionada e levou as envolvidas à delegacia.