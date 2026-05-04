Eleitores têm até quarta-feira (6) para solicitar o título de eleitor, regularizar pendências ou transferir o domicílio eleitoral para participar das eleições de 2026.

O procedimento pode ser feito pelo portal do Tribunal Superior Eleitoral ou presencialmente em cartórios e postos da Justiça Eleitoral. Para a emissão do primeiro título, é necessário apresentar: