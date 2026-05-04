Eleitores têm até quarta-feira (6) para solicitar o título de eleitor, regularizar pendências ou transferir o domicílio eleitoral para participar das eleições de 2026.
O procedimento pode ser feito pelo portal do Tribunal Superior Eleitoral ou presencialmente em cartórios e postos da Justiça Eleitoral. Para a emissão do primeiro título, é necessário apresentar:
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Documento oficial com foto (RG, carteira de trabalho ou passaporte);
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Comprovante de residência recente;
Comprovante de quitação do serviço militar para homens que completam 19 anos no ano do alistamento.
No atendimento online, a coleta de biometria ainda exige comparecimento presencial. Por isso, a orientação é antecipar o pedido para garantir tempo hábil.
Como regularizar o título
Para verificar a situação eleitoral, o cidadão pode acessar o site do TSE ou utilizar o aplicativo e-Título. Caso existam débitos por ausência em eleições anteriores, é necessário quitar as pendências antes de solicitar qualquer serviço.
O cadastro eleitoral é fechado em anos de eleição para permitir a organização do pleito. A legislação determina que solicitações de emissão ou transferência sejam feitas até 150 dias antes do primeiro turno.
O voto é obrigatório para brasileiros entre 18 e 70 anos e facultativo para jovens de 16 e 17 anos, pessoas analfabetas e maiores de 70.
As eleições de 2026 estão marcadas para 4 de outubro, com eventual segundo turno em 25 de outubro. Mais de 155 milhões de eleitores estão aptos a votar no país.