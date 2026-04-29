Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (29) aponta o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) na liderança da corrida pelo governo de São Paulo, com 38% das intenções de voto, seguido por Fernando Haddad (PT), que soma 26%.
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No primeiro cenário, que inclui mais pré-candidatos, Kim Kataguiri (Missão) e Paulo Serra (PSDB) aparecem com 5% cada. Indecisos são 13%, e outros 13% dizem votar em branco, nulo ou não pretendem votar.
Em um segundo cenário, sem Paulo Serra, Tarcísio marca 40% e Haddad, 28%. Kataguiri mantém 5%. Indecisos são 13%, enquanto 14% indicam voto branco, nulo ou abstenção.
A pesquisa ouviu 1.650 eleitores entre os dias 23 e 27 de abril, com margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número SP-03583/2026.
Sobre a definição do voto, 48% afirmam que a escolha é definitiva, 51% dizem que ainda podem mudar, e 1% não respondeu.
Na simulação de segundo turno entre Tarcísio e Haddad, o governador tem 49% das intenções de voto, contra 32% do ex-ministro. Indecisos somam 8%, e 11% indicam branco, nulo ou abstenção.
O levantamento também indica que Tarcísio tem maior apoio entre homens e eleitores de 35 a 59 anos, enquanto Haddad registra melhor desempenho entre mulheres e pessoas com 60 anos ou mais.