No primeiro cenário, que inclui mais pré-candidatos, Kim Kataguiri (Missão) e Paulo Serra (PSDB) aparecem com 5% cada. Indecisos são 13%, e outros 13% dizem votar em branco, nulo ou não pretendem votar.

Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (29) aponta o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) na liderança da corrida pelo governo de São Paulo, com 38% das intenções de voto, seguido por Fernando Haddad (PT), que soma 26%.

Em um segundo cenário, sem Paulo Serra, Tarcísio marca 40% e Haddad, 28%. Kataguiri mantém 5%. Indecisos são 13%, enquanto 14% indicam voto branco, nulo ou abstenção.

A pesquisa ouviu 1.650 eleitores entre os dias 23 e 27 de abril, com margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número SP-03583/2026.

Sobre a definição do voto, 48% afirmam que a escolha é definitiva, 51% dizem que ainda podem mudar, e 1% não respondeu.