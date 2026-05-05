Três crianças, de um, quatro e seis anos, morreram após um incêndio atingir uma residência na manhã de domingo (3), em Serrinha, no interior da Bahia. As vítimas foram encontradas dentro do imóvel, no bairro Ginásio, após o controle das chamas.
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Segundo a Polícia Militar, equipes foram acionadas e encontraram o Corpo de Bombeiros já atuando no combate ao fogo. Durante a ocorrência, uma criança foi socorrida por profissionais do Samu e levada a uma unidade de saúde.
Após a extinção do incêndio, os bombeiros localizaram os corpos das três crianças. A área foi isolada para perícia, com atuação do Departamento de Polícia Técnica (DPT).
A mãe das vítimas esteve no local e foi encaminhada à delegacia para prestar esclarecimentos. As causas do incêndio são investigadas pela Polícia Civil.
A Prefeitura de Serrinha decretou luto oficial de três dias.
Com informações do SBT News.