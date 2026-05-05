Três crianças, de um, quatro e seis anos, morreram após um incêndio atingir uma residência na manhã de domingo (3), em Serrinha, no interior da Bahia. As vítimas foram encontradas dentro do imóvel, no bairro Ginásio, após o controle das chamas.

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Segundo a Polícia Militar, equipes foram acionadas e encontraram o Corpo de Bombeiros já atuando no combate ao fogo. Durante a ocorrência, uma criança foi socorrida por profissionais do Samu e levada a uma unidade de saúde.