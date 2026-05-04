04 de maio de 2026
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FOGO

Explosão de botijão provoca incêndio e atinge 30 casas; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Captura de tela/@bombeiros.cbmam/Instagram
O fogo começou após a explosão de um botijão de gás em uma casa de madeira.
O fogo começou após a explosão de um botijão de gás em uma casa de madeira.

Um grande incêndio atingiu ao menos 30 casas no bairro São Jorge, na Zona Oeste de Manaus (AM), na manhã de domingo (3). O fogo começou após a explosão de um botijão de gás em uma casa de madeira.

As chamas se espalharam rapidamente por imóveis da Rua Humberto de Campos. Segundo o Corpo de Bombeiros, um morador sofreu queimaduras leves, foi levado ao hospital e recebeu alta no início da tarde.

De acordo com a Defesa Civil, as famílias afetadas deixaram as casas e foram encaminhadas para um abrigo provisório montado em uma igreja da região.

A prefeitura realiza o cadastro dos atingidos para concessão de auxílio-aluguel e outros benefícios.

Com informações do Metrópoles.

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