Um grande incêndio atingiu ao menos 30 casas no bairro São Jorge, na Zona Oeste de Manaus (AM), na manhã de domingo (3). O fogo começou após a explosão de um botijão de gás em uma casa de madeira.

As chamas se espalharam rapidamente por imóveis da Rua Humberto de Campos. Segundo o Corpo de Bombeiros, um morador sofreu queimaduras leves, foi levado ao hospital e recebeu alta no início da tarde.

De acordo com a Defesa Civil, as famílias afetadas deixaram as casas e foram encaminhadas para um abrigo provisório montado em uma igreja da região.