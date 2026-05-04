Uma mulher foi achada morta, ao lado da filha, dentro de um carro submerso no rio Paraná, no perímetro do município de Porto Rico, na região noroeste do estado, na noite do sábado.

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As vítimas foram identificadas como Iria Djanira Ramon Costa Talaska, 36, e Maria Laura Ramon Talaska, 3. Um homem de 38 anos, que não foi identificado, também estava dentro do carro, mas conseguiu sobreviver e foi socorrido. As informações são da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros do Paraná.