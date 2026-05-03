03 de maio de 2026
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Pastor é morto a tiros por dizer que Jesus é maior que o CV

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/@rickandrade220/Instagram
De acordo com a polícia, o pastor foi atingido por disparos de arma de fogo.
De acordo com a polícia, o pastor foi atingido por disparos de arma de fogo.

Um pastor de 39 anos foi executado a tiros na última quarta-feira (29), em Salvador (BA). Rick Andrade da Silva, que também trabalhava como vigilante, foi encontrado morto na Avenida Jequitaia.

De acordo com a polícia, ele foi atingido por disparos de arma de fogo. Equipes da 16ª Companhia Independente da Polícia Militar foram acionadas por moradores e isolaram a área para atendimento da ocorrência.

Cerca de duas semanas antes do crime, o pastor publicou um vídeo nas redes sociais em que afirmava que “Jesus Cristo é maior” do que facções criminosas e citava organizações e nomes ligados ao crime.

O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, enquanto a Polícia Militar reforçou o policiamento na região.

Com informações do Metrópoles.

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