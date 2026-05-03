Um pastor de 39 anos foi executado a tiros na última quarta-feira (29), em Salvador (BA). Rick Andrade da Silva, que também trabalhava como vigilante, foi encontrado morto na Avenida Jequitaia.

De acordo com a polícia, ele foi atingido por disparos de arma de fogo. Equipes da 16ª Companhia Independente da Polícia Militar foram acionadas por moradores e isolaram a área para atendimento da ocorrência.

Cerca de duas semanas antes do crime, o pastor publicou um vídeo nas redes sociais em que afirmava que “Jesus Cristo é maior” do que facções criminosas e citava organizações e nomes ligados ao crime.