03 de maio de 2026
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COPACABANA

Shakira atrasou show em quase 1h; saiba o porquê

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/@shakira/Instagram
O show estava previsto para começar às 21h45.
O show estava previsto para começar às 21h45.

A apresentação da cantora Shakira na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, registrou atraso de aproximadamente uma hora na noite deste sábado (2). Com informações do O Povo.

O show estava previsto para começar às 21h45, mas não teve início no horário, apesar de a banda e os dançarinos já estarem posicionados no palco.

Segundo a TV Globo, responsável pela transmissão, a equipe da artista informou que o atraso ocorreu por questões pessoais. A produção indicou que a apresentação deve começar em breve.

O evento integra a terceira edição do projeto “Todo Mundo no Rio”, promovido pela prefeitura, que já levou grandes atrações à orla nos anos anteriores.

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