A apresentação da cantora Shakira na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, registrou atraso de aproximadamente uma hora na noite deste sábado (2). Com informações do O Povo.

O show estava previsto para começar às 21h45, mas não teve início no horário, apesar de a banda e os dançarinos já estarem posicionados no palco.

Segundo a TV Globo, responsável pela transmissão, a equipe da artista informou que o atraso ocorreu por questões pessoais. A produção indicou que a apresentação deve começar em breve.