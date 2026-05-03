A apresentação da cantora Shakira na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, registrou atraso de aproximadamente uma hora na noite deste sábado (2). Com informações do O Povo.
O show estava previsto para começar às 21h45, mas não teve início no horário, apesar de a banda e os dançarinos já estarem posicionados no palco.
Segundo a TV Globo, responsável pela transmissão, a equipe da artista informou que o atraso ocorreu por questões pessoais. A produção indicou que a apresentação deve começar em breve.
O evento integra a terceira edição do projeto “Todo Mundo no Rio”, promovido pela prefeitura, que já levou grandes atrações à orla nos anos anteriores.