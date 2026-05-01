Uma mulher de 24 anos e o filho dela, de seis, morreram após o deslizamento de uma barreira atingir a casa onde a família morava, no bairro de Dois Unidos, na Zona Norte do Recife, nesta sexta-feira (1º).
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O pai da criança e a filha mais nova do casal, uma bebê de um ano e seis meses, ficaram feridos e foram levados para a UPA de Nova Descoberta. O homem apresenta quadro estável, enquanto a menina está em estado grave.
O desmoronamento aconteceu durante forte chuva e mobilizou moradores, que ajudaram no resgate das vítimas. A ocorrência foi registrada na Segunda Travessa da Vertente do Lério, próxima à Rua Cavalcanti Petribu. Uma casa foi atingida e outro imóvel vizinho precisou ser interditado.
Na Região Metropolitana, outros deslizamentos também foram registrados. Em Olinda, no bairro do Passarinho, houve soterramento de moradores, com pessoas resgatadas e desaparecidos, incluindo uma mulher e um bebê.
As chuvas intensas provocaram impactos adicionais. No Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre, ao menos 14 voos com destino à capital pernambucana foram desviados para outras cidades devido às condições meteorológicas.
Com informações do g1.