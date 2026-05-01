Uma mulher de 24 anos e o filho dela, de seis, morreram após o deslizamento de uma barreira atingir a casa onde a família morava, no bairro de Dois Unidos, na Zona Norte do Recife, nesta sexta-feira (1º).

Leia mais: Moradores ficam soterrados após deslizamento em Pernambuco

O pai da criança e a filha mais nova do casal, uma bebê de um ano e seis meses, ficaram feridos e foram levados para a UPA de Nova Descoberta. O homem apresenta quadro estável, enquanto a menina está em estado grave.