A Polícia Civil de São Paulo apreendeu, nesta segunda-feira (4), o quinto e último suspeito de participar do estupro coletivo de dois meninos, de 7 e 10 anos, na Zona Leste da capital. O adolescente de 15 anos estava foragido e foi localizado no bairro Ermelino Matarazzo. Ele se apresentou acompanhado da mãe.
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Com esta apreensão, todos os cinco envolvidos identificados pela investigação estão sob custódia. Além do jovem detido hoje, outros três menores de idade foram apreendidos em abril. O único adulto do grupo, Alessandro Martins dos Santos, de 21 anos, foi preso na última sexta-feira (1º) na Bahia, após confessar o crime em depoimento. Ele aguarda transferência para São Paulo.
O crime foi cometido em 21 de abril. Segundo a investigação, os suspeitos eram vizinhos das vítimas e utilizaram a confiança das crianças para atraí-las a um imóvel com o pretexto de soltar pipa. O caso foi descoberto três dias depois, quando a irmã de uma das vítimas reconheceu o familiar em vídeos dos abusos que circulavam em redes sociais.
Os suspeitos respondem por estupro de vulnerável, divulgação de imagens e corrupção de menores. As vítimas recebem acompanhamento médico e psicológico, enquanto as famílias estão sob proteção em local sigiloso. A polícia trabalha agora para identificar quem compartilhou as imagens do crime na internet.
Com informações do g1 SP e TV Globo.