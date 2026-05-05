A Polícia Civil de São Paulo apreendeu, nesta segunda-feira (4), o quinto e último suspeito de participar do estupro coletivo de dois meninos, de 7 e 10 anos, na Zona Leste da capital. O adolescente de 15 anos estava foragido e foi localizado no bairro Ermelino Matarazzo. Ele se apresentou acompanhado da mãe.

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Com esta apreensão, todos os cinco envolvidos identificados pela investigação estão sob custódia. Além do jovem detido hoje, outros três menores de idade foram apreendidos em abril. O único adulto do grupo, Alessandro Martins dos Santos, de 21 anos, foi preso na última sexta-feira (1º) na Bahia, após confessar o crime em depoimento. Ele aguarda transferência para São Paulo.