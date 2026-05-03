A Polícia Civil investiga um estupro coletivo contra duas crianças, de 7 e 10 anos, em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo. Os crimes datam de 21 de abril, e foi descoberto depois que a irmã de uma das vítimas viu vídeos das agressões circulando na internet. Ela procurou a delegacia para registrar a queixa no dia 24 de abril.

A denúncia permitiu que a Polícia Civil localizasse as famílias, que fugiram da comunidade sob ameaças, e iniciasse a busca pelos cinco suspeitos.

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Investigação e prisões