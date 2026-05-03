A Polícia Civil investiga um estupro coletivo contra duas crianças, de 7 e 10 anos, em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo. Os crimes datam de 21 de abril, e foi descoberto depois que a irmã de uma das vítimas viu vídeos das agressões circulando na internet. Ela procurou a delegacia para registrar a queixa no dia 24 de abril.
A denúncia permitiu que a Polícia Civil localizasse as famílias, que fugiram da comunidade sob ameaças, e iniciasse a busca pelos cinco suspeitos.
Relembre o caso: Polícia investiga estupro de crianças de 7 e 10 anos
Investigação e prisões
As vítimas foram atraídas para um imóvel por vizinhos com o pretexto de soltar pipa. De acordo com a investigação do 63° DP (Vila Jacuí), o grupo é composto por quatro adolescentes e um adulto. Até o momento, três menores foram apreendidos e o homem de 21 anos foi localizado e preso em Brejões, na Bahia. Um quarto adolescente continua foragido.
Coação e acolhimento
A polícia afirma que a família sofreu pressão para não denunciar o caso, o que motivou a saída imediata da comunidade após a repercussão das imagens. A Prefeitura de São Paulo informou que as crianças e seus parentes recebem suporte psicológico e estão em locais protegidos. Os envolvidos respondem por estupro de vulnerável, corrupção de menores e divulgação de imagens de pornografia infantil.
Com informações do g1 SP e TV Globo.