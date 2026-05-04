04 de maio de 2026
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ÓDIO

Homem espanca patroa com 'carranca' até matá-la

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Enjoei.com/Imagem ilustrativa
De acordo com as investigações, o homem praticou o crime numa casa de veraneio no litoral de São Paulo.
De acordo com as investigações, o homem praticou o crime numa casa de veraneio no litoral de São Paulo.

Um homem foi preso no domingo (3) suspeito de matar a própria patroa, de 56 anos, agredindo-a com um objeto de madeira. A captura foi realizada por policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG), no bairro de Jaconé, em Saquarema, no Rio de Janeiro.

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De acordo com as investigações, ele praticou o crime numa casa de veraneio no litoral de São Paulo. A vítima foi espancada até a morte com uma carranca, escultura de madeira com feições humanas.

A polícia aponta que o ataque aconteceu após uma discussão entre os dois. O suspeito foi localizado após trabalho de monitoramento e não apresentou resistência durante a abordagem.

Contra ele, foi cumprido mandado de prisão condenatória.

Com informações do Metrópoles.

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