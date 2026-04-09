José Wilson de Oliveira, de 60 anos, chefe de setor no Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Piumhi (MG), morreu após ser baleado por um subordinado na última terça-feira (7). O crime foi praticado na casa da vítima, horas depois de o servidor aplicar advertência por escrito ao funcionário Sinésio Omar da Costa Júnior, de 51 anos.
Leia mais: Funcionário que matou patrão em confraternização é absolvido
Segundo a Polícia Militar, Sinésio se recusou a assinar o documento e recebeu suspensão de três dias. Câmeras de monitoramento registraram o momento em que o suspeito chega à casa do chefe, entra no imóvel e foge com uma arma na mão segundos depois. De acordo com o depoimento da esposa da vítima, após o primeiro disparo, o agressor questionou se o marido desejava um segundo tiro antes de disparar para o alto e deixar o local.
O suspeito foi preso em flagrante no mesmo dia em Pedra do Indaiá, a cerca de 100 km de distância, e encaminhado ao Presídio de Piumhi. A arma utilizada foi apreendida. Relatos de colegas de trabalho indicam que Sinésio tem comportamento explosivo e já havia recebido outras punições disciplinares anteriormente por não aceitar ordens.
José Wilson era servidor da autarquia há mais de 15 anos e é descrito por vizinhos e colegas como um homem conciliador, humilde e religioso. O presidente do Saae lamentou o ocorrido, reforçando o perfil respeitoso do chefe de setor no convívio com a equipe.
Com informações do g1 Centro-Oeste de Minas.