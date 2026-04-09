José Wilson de Oliveira, de 60 anos, chefe de setor no Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Piumhi (MG), morreu após ser baleado por um subordinado na última terça-feira (7). O crime foi praticado na casa da vítima, horas depois de o servidor aplicar advertência por escrito ao funcionário Sinésio Omar da Costa Júnior, de 51 anos.

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Segundo a Polícia Militar, Sinésio se recusou a assinar o documento e recebeu suspensão de três dias. Câmeras de monitoramento registraram o momento em que o suspeito chega à casa do chefe, entra no imóvel e foge com uma arma na mão segundos depois. De acordo com o depoimento da esposa da vítima, após o primeiro disparo, o agressor questionou se o marido desejava um segundo tiro antes de disparar para o alto e deixar o local.