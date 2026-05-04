04 de maio de 2026
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CRIME BRUTAL

Suspeito de matar estudante no Paraguai se entrega no MA

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/TV Mirante/Redes Sociais
Homem era procurado desde 24 de abril, data do crime ocorrido em Cidade do Leste, no Paraguai.
Homem era procurado desde 24 de abril, data do crime ocorrido em Cidade do Leste, no Paraguai.

Vitor Rangel Aguiar, de 27 anos, suspeito de matar a estudante de medicina Julia Vitória Sobierai Cardoso, de 22, se entregou à polícia na manhã desta segunda-feira (4), na Casa da Mulher Brasileira, em São Luís. Ele era procurado desde 24 de abril, data do crime ocorrido em Cidade do Leste, no Paraguai.

Relembre o caso: Brasileira estudante de medicina é encontrada morta no Paraguai

Segundo a Polícia Civil do Maranhão, o suspeito se apresentou espontaneamente na Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP). Contra ele havia o pedido de captura internacional expedido pelas autoridades paraguaias. A defesa não se manifestou.

O crime foi cometido no apartamento em que a vítima morava com a amiga. De acordo com o Ministério Público do Paraguai, a investigação indica que o assassinato teve relação com o fim do relacionamento. O suspeito mantinha contato com Julia e foi ao local no dia do crime para conversar.

Julia foi atingida por 58 golpes de tesoura de unha e sete de faca. A autópsia também apontou estrangulamento. As armas foram apreendidas.

Segundo os investigadores, o suspeito permaneceu por horas no apartamento antes de fugir e levou o celular da vítima.

Natural de Chapecó (SC), Julia vivia em Navegantes com a família e, desde 2025, cursava medicina no Paraguai. Amigos a descrevem como dedicada e estudiosa.

Com informações do g1.

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