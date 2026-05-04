Vitor Rangel Aguiar, de 27 anos, suspeito de matar a estudante de medicina Julia Vitória Sobierai Cardoso, de 22, se entregou à polícia na manhã desta segunda-feira (4), na Casa da Mulher Brasileira, em São Luís. Ele era procurado desde 24 de abril, data do crime ocorrido em Cidade do Leste, no Paraguai.
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Segundo a Polícia Civil do Maranhão, o suspeito se apresentou espontaneamente na Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP). Contra ele havia o pedido de captura internacional expedido pelas autoridades paraguaias. A defesa não se manifestou.
O crime foi cometido no apartamento em que a vítima morava com a amiga. De acordo com o Ministério Público do Paraguai, a investigação indica que o assassinato teve relação com o fim do relacionamento. O suspeito mantinha contato com Julia e foi ao local no dia do crime para conversar.
Julia foi atingida por 58 golpes de tesoura de unha e sete de faca. A autópsia também apontou estrangulamento. As armas foram apreendidas.
Segundo os investigadores, o suspeito permaneceu por horas no apartamento antes de fugir e levou o celular da vítima.
Natural de Chapecó (SC), Julia vivia em Navegantes com a família e, desde 2025, cursava medicina no Paraguai. Amigos a descrevem como dedicada e estudiosa.
Com informações do g1.