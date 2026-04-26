Uma estudante brasileira foi encontrada morta na última quinta-feira (23) em Ciudad del Este, no Paraguai.

A estudante de medicina Julia Vitoria Sobierai Cardoso, 23, foi encontrada morta dentro do apartamento onde vivia. Segundo a mídia local, uma amiga de Julia, que voltava da faculdade, a encontrou por volta das 12h (horário local).

A polícia local achou uma faca ao lado do corpo da estudante. A perícia coletou informações de pegadas no apartamento, além de rastros e outras evidências.