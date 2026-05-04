O governo federal apresenta nesta segunda-feira (4) o programa “Novo Desenrola Brasil”, voltado à renegociação de dívidas e à redução do endividamento das famílias. Segundo o Banco Central, mais de 100 milhões de brasileiros têm débitos com instituições financeiras.
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A iniciativa prevê negociação de dívidas como cartão de crédito, cheque especial, crédito pessoal, rotativo e contratos do Fies. As condições incluem juros de até 1,99% ao mês e descontos entre 30% e 90% sobre o valor devido.
O programa deve atender pessoas com renda de até cinco salários mínimos, cerca de R$ 8 mil mensais. Também está prevista a possibilidade de uso de até 20% do saldo do FGTS para quitar dívidas, com transferência feita entre bancos após autorização do trabalhador.
Quem aderir ao programa terá bloqueio de um ano em plataformas de apostas online.
Os detalhes serão apresentados em coletiva no Palácio do Planalto, com participação de ministros das áreas econômica e social.
A medida coincide com a estratégia do governo de ampliar ações com impacto direto na renda e no crédito da população.
Com informações do g1.