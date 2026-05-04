O governo federal apresenta nesta segunda-feira (4) o programa “Novo Desenrola Brasil”, voltado à renegociação de dívidas e à redução do endividamento das famílias. Segundo o Banco Central, mais de 100 milhões de brasileiros têm débitos com instituições financeiras.

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A iniciativa prevê negociação de dívidas como cartão de crédito, cheque especial, crédito pessoal, rotativo e contratos do Fies. As condições incluem juros de até 1,99% ao mês e descontos entre 30% e 90% sobre o valor devido.