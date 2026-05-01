O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, em pronunciamento em rede nacional nessa quinta-feira (30), véspera do Dia do Trabalhador, o Novo Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas que prevê juros de até 1,99% ao mês, descontos de até 90% e uso de até 20% do saldo do FGTS.

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Segundo o governo, o lançamento oficial será na próxima segunda-feira (4). A iniciativa é voltada a brasileiros endividados, com prioridade para quem recebe até cinco salários mínimos, e inclui débitos como cartão de crédito, cheque especial, crédito pessoal, rotativo e também dívidas do Fies.