A Polícia Civil investiga um estupro coletivo contra duas crianças, de 7 e 10 anos, em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo. Os crimes teriam ocorrido numa mesma ocasião em 21 de abril. Três adolescentes foram apreendidos sob suspeita de envolvimento com o caso. Um quarto adolescente é procurado, assim como um homem adulto.

O inquérito de estupro de vulnerável envolvendo as crianças de duas famílias diferentes está sob responsabilidade do 63º DP (Vila Jacuí). Entre os apreendidos, um foi encontrado em Jundiaí, no interior, e dois na capital. A polícia diz que as buscas seguem ocorrendo para a localização dos outros envolvidos.

Os nomes dos suspeitos não foram revelados e a reportagem não conseguiu identificar a defesa. Nesta sexta-feira (1º), vizinhos fizerem um ato no bairro pedindo justiça.