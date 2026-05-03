Leia mais: Homem baleado e socorrido pelo Samu é morto dentro da ambulância

O homem que foi executado a tiros dentro de uma ambulância em Praia Grande, no litoral de São Paulo, era acusado de ter matado o enteado de oito anos, informou g1.

Luan Henrique Silva de Almeida, de 31 anos, havia sido baleado anteriormente no bairro Ribeirópolis e era socorrido pelo Samu quando o veículo foi interceptado. Segundo a Polícia Civil, um homem abriu a ambulância e efetuou novos disparos contra a vítima, que não resistiu. O autor fugiu.

O caso sucede a morte de Arthur Kenay Andrade de Oliveira, de oito anos, que deu entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Cubatão com lesões compatíveis com maus-tratos. A criança estava em parada cardiorrespiratória e morreu após tentativas de reanimação.

De acordo com a polícia, exames iniciais apontaram ferimentos como hematomas e marcas pelo corpo. O caso foi registrado como homicídio e segue sob investigação, com análise de imagens e depoimentos.