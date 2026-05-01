Uma pergunta feita a um aplicativo de inteligência artificial revelou que uma menina de 12 anos era vítima de abuso sexual em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (PR). A criança questionou a IA se "estaria atrapalhando o casamento da tia". Em resposta, a tecnologia afirmou que a culpa não era dela e que a responsabilidade pela harmonia familiar cabe aos adultos.

Após lerem a interação, familiares confrontaram o suspeito, o homem de 23 anos que era noivo da tia da vítima. Ele confessou o crime à Guarda Municipal e foi agredido por moradores antes de ser levado à delegacia. Segundo as investigações, os abusos eram praticados desde dezembro de 2025, quando a vítima tinha 11 anos.

Liberdade provisória e nova prisão

Apesar da confissão e dos indícios, a Justiça concedeu liberdade provisória ao homem, acatando manifestação do Ministério Público de que ele não apresentava risco à ordem pública. A decisão causou indignação à família, pois o agressor reside próximo à vítima e teria ameaçado a criança para que ela não relatasse os fatos.