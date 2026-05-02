Milhares de pessoas participam nesta sexta-feira (1º) da 58ª Festa do Trabalhador em Cascavel (PR), onde 600 costelas são preparadas em fogo de chão ao longo do dia.

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Reconhecido pelo Guinness World Records como o maior churrasco do mundo desde 2017, o evento utiliza cerca de 20 toneladas de carne e mobiliza mais de mil voluntários, com o preparo iniciado ainda de madrugada.