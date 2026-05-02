02 de maio de 2026
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600 COSTELAS

Maior churrasco de Dia do Trabalhador do mundo é brasileiro; VEJA

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Captura de tela/@cascavel_prefa/Instagram
Evento é reconhecido pelo Guinness World Records como o maior churrasco do mundo desde 2017.
Evento é reconhecido pelo Guinness World Records como o maior churrasco do mundo desde 2017.

Milhares de pessoas participam nesta sexta-feira (1º) da 58ª Festa do Trabalhador em Cascavel (PR), onde 600 costelas são preparadas em fogo de chão ao longo do dia.

Leia também: Dia do Trabalhador lota o Parque do Corrupira

Reconhecido pelo Guinness World Records como o maior churrasco do mundo desde 2017, o evento utiliza cerca de 20 toneladas de carne e mobiliza mais de mil voluntários, com o preparo iniciado ainda de madrugada.

A programação foi realizada no Seminário Arquidiocesano São José e inclui missa em homenagem a São José Operário, além de apresentações culturais e almoço coletivo.

Para acompanhar o churrasco, são usados aproximadamente 1,5 tonelada de sal grosso, 900 quilos de batata, 1 tonelada de mandioca e 500 pés de alface.

Segundo a organização, a renda do evento é destinada à manutenção do seminário e à formação de futuros padres.

Com informações do Metrópoles.

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