Milhares de pessoas participam nesta sexta-feira (1º) da 58ª Festa do Trabalhador em Cascavel (PR), onde 600 costelas são preparadas em fogo de chão ao longo do dia.
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Reconhecido pelo Guinness World Records como o maior churrasco do mundo desde 2017, o evento utiliza cerca de 20 toneladas de carne e mobiliza mais de mil voluntários, com o preparo iniciado ainda de madrugada.
A programação foi realizada no Seminário Arquidiocesano São José e inclui missa em homenagem a São José Operário, além de apresentações culturais e almoço coletivo.
Para acompanhar o churrasco, são usados aproximadamente 1,5 tonelada de sal grosso, 900 quilos de batata, 1 tonelada de mandioca e 500 pés de alface.
Segundo a organização, a renda do evento é destinada à manutenção do seminário e à formação de futuros padres.
Com informações do Metrópoles.