Homem baleado e socorrido pelo Samu é morto dentro da ambulância
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Um homem foi morto na tarde deste sábado (2) após ser baleado, socorrido e baleado novamente dentro de uma ambulância em Praia Grande, no litoral de São Paulo.
A vítima foi atingida pela primeira vez no bairro de Ribeirópolis e o Samu foi chamado para prestar socorro. Socorristas foram até a cena do crime, no bairro São José do Rio Preto, prestaram os primeiros socorros e colocaram o homem na ambulância para ir até a UPA do bairro de Samambaia, a menos de 5 km do local.
Quando estava a caminho da UPA, a ambulância do Samu foi interceptada por um suspeito armado, que baleou novamente o homem. Após o crime, as equipes conseguiram levar o homem até a unidade de atendimento, segundo as informações preliminares da Polícia Militar.
Apesar de receber atendimento, o homem teve a morte constatada na unidade de saúde. Nenhum suspeito do crime foi preso até o momento e a ocorrência seguia ativa às 14h30, segundo a PM.
A identidade do homem que morreu não foi divulgada pela polícia. Em nota, a Prefeitura de Praia Grande informou que integrantes da equipe do Samu não foram feridos e estão bem.
O caso está sendo registrado na Central de Polícia Judiciária de Praia Grande. A Secretaria de Segurança Pública esclareceu que investiga o crime.