Um homem foi morto na tarde deste sábado (2) após ser baleado, socorrido e baleado novamente dentro de uma ambulância em Praia Grande, no litoral de São Paulo.

A vítima foi atingida pela primeira vez no bairro de Ribeirópolis e o Samu foi chamado para prestar socorro. Socorristas foram até a cena do crime, no bairro São José do Rio Preto, prestaram os primeiros socorros e colocaram o homem na ambulância para ir até a UPA do bairro de Samambaia, a menos de 5 km do local.

Quando estava a caminho da UPA, a ambulância do Samu foi interceptada por um suspeito armado, que baleou novamente o homem. Após o crime, as equipes conseguiram levar o homem até a unidade de atendimento, segundo as informações preliminares da Polícia Militar.