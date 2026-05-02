Uma criança deu entrada sem vida em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na tarde de sexta-feira (1º), em Cubatão, na Baixada Santista (SP), com sinais de agressão pelo corpo.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada pouco antes das 17h pela UPA 24h localizada na Avenida Dr. Joel Gonçalves de Oliveira, no bairro Parque São Luiz. A vítima já estava sem sinais vitais e apresentava diversas lesões compatíveis com espancamento.

Informações iniciais apontam que as agressões ocorreram em São Vicente. O caso segue em investigação, sem confirmação de suspeitos ou da dinâmica dos fatos até o momento.