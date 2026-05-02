No documento, o parlamentar nega ter agredido a profissional e pede a apuração dos fatos, incluindo análise de imagens, prontuário médico, oitiva da equipe e realização de perícia.

O senador Magno Malta (PL-ES) registrou boletim de ocorrência neste sábado (2) na Polícia Civil do Distrito Federal contra a técnica de radiologia que o denunciou por agressão durante atendimento no Hospital DF Star, em Brasília. Com informações do Metrópoles.

A técnica também registrou ocorrência anteriormente e afirma que foi agredida durante um exame. Segundo o relato, o procedimento foi interrompido após identificação de oclusão no acesso venoso e extravasamento de contraste no braço do paciente. Ela diz que, ao tentar prestar assistência, recebeu um tapa no rosto e foi ofendida.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o senador voltou a negar a agressão. A defesa afirma que ele estava sob efeito de medicação e reagiu à dor provocada pelo procedimento, além de apontar possível falha técnica.

O caso está sob investigação, e o hospital informou que abriu apuração interna sobre o caso.