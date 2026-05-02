03 de maio de 2026
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'IMUNDA'

Magno Malta deu tapa no rosto da técnica, diz denúncia

Por | da Rede Sampi
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Reprodução/ Redes sociais
Segundo o relato da profissional, o caso aconteceu na quinta-feira (30), enquanto o parlamentar realizava uma angiotomografia.
Segundo o relato da profissional, o caso aconteceu na quinta-feira (30), enquanto o parlamentar realizava uma angiotomografia.

Uma técnica de radiologia registrou ocorrência contra o senador Magno Malta (PL-ES) por agressão durante exame num hospital no Distrito Federal.

Segundo o relato da profissional, o caso aconteceu na quinta-feira (30), enquanto o parlamentar realizava uma angiotomografia. Durante a injeção de contraste, o equipamento interrompeu o procedimento após identificar uma oclusão, e foi constatado extravasamento do líquido no braço do paciente.

A técnica afirmou que, ao explicar a necessidade de compressão no local, o senador reagiu com agressividade, levantou-se e desferiu um tapa em seu rosto, além de ofendê-la. A profissional relatou dor e vermelhidão após o episódio e disse temer um novo encontro.

Após a ocorrência, ela deixou a sala e acionou outros membros da equipe médica. De acordo com o depoimento, o parlamentar recusou atendimento posterior.

O hospital informou que presta suporte à funcionária e que abriu apuração administrativa. O caso será investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal.

Em nota, o senador afirmou que houve falha técnica no procedimento e relatou dor intensa no momento do extravasamento. Questionado sobre a agressão, disse que se recorda apenas do desconforto causado.

Magno Malta estava internado devido a mal-estar enquanto se deslocava ao Congresso Nacional no mesmo dia.

Com informações do Metrópoles.

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