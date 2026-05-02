Uma técnica de radiologia registrou ocorrência contra o senador Magno Malta (PL-ES) por agressão durante exame num hospital no Distrito Federal.

Segundo o relato da profissional, o caso aconteceu na quinta-feira (30), enquanto o parlamentar realizava uma angiotomografia. Durante a injeção de contraste, o equipamento interrompeu o procedimento após identificar uma oclusão, e foi constatado extravasamento do líquido no braço do paciente.

A técnica afirmou que, ao explicar a necessidade de compressão no local, o senador reagiu com agressividade, levantou-se e desferiu um tapa em seu rosto, além de ofendê-la. A profissional relatou dor e vermelhidão após o episódio e disse temer um novo encontro.