Uma menina de dez anos, conhecida como pastora mirim, precisou ser contida por comissários de bordo ao fazer uma pregação em voz alta em um avião da Latam, durante voo de São Paulo para Navegantes, em Santa Catarina, na última quarta-feira (29).

Questionada pela reportagem na manhã desta quinta-feira (30), a Latam afirmou que apura o caso.

Em vídeo publicado nas redes sociais da menina e do pai dela, que também é pastor, é possível ver que todos os passageiros estão sentados enquanto ela está em pé, empunhando a Bíblia, e falando alto.