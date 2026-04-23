O homem preso pelo feminicídio da modelo e ex-candidata a miss Bahia, Ana Luiza Mateus, de 29 anos, foi encontrado morto na tarde desta quarta-feira (22) dentro de uma cela da Delegacia de Homicídios da Capital, no Rio de Janeiro.
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Segundo a Polícia Civil, as primeiras informações indicam que Endreo Lincoln Ferreira da Cunha tirou a própria vida por asfixia, usando um pedaço de roupa. A perícia foi realizada no local.
Ele havia sido preso horas antes, suspeito da morte da namorada, que caiu do 13º andar de um prédio na Barra da Tijuca. De acordo com a investigação, o relacionamento era marcado por conflitos e excessivo ciúme.
Em depoimento, o suspeito afirmou ser “culpado” pela morte, embora não tenha confessado o crime. Testemunhas relataram uma briga intensa entre o casal na madrugada do ocorrido.
A polícia também apura possível alteração na cena e segue ouvindo testemunhas para esclarecer as circunstâncias do caso.
Com informações do g1.