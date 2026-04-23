O homem preso pelo feminicídio da modelo e ex-candidata a miss Bahia, Ana Luiza Mateus, de 29 anos, foi encontrado morto na tarde desta quarta-feira (22) dentro de uma cela da Delegacia de Homicídios da Capital, no Rio de Janeiro.

Leia mais: Ex-candidata ao Miss Bahia morre após queda de 13º andar

Segundo a Polícia Civil, as primeiras informações indicam que Endreo Lincoln Ferreira da Cunha tirou a própria vida por asfixia, usando um pedaço de roupa. A perícia foi realizada no local.