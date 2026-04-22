A ex-candidata ao Miss Bahia Ana Luiza Mateus, de 29 anos, morreu após cair do 13º andar de um prédio na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira (22).

De acordo com a Polícia Militar, ela foi encontrada já morta às 5h30. Vizinhos relataram aos policiais que a jovem passou a noite e a madrugada discutindo com o namorado.

O companheiro de Ana Luiza foi preso em flagrante por suspeita de feminicídio. A Polícia Civil investiga se a vítima foi jogada do apartamento.