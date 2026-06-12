A delegada Luana Tamiozzo Medeiros relembrou o dia em que prendeu e confrontou Amanda Maria Souza de Oliveira, mulher que fingia ser uma criança de 12 anos, em 2021.

Delegada da Polícia Civil atuava em Cachoeirinha (RS) na época. Ela contou que recebeu uma denúncia do Ministério Público sobre um suposto caso de abuso sexual infantil, de bruxaria ou, talvez, tortura.

"E, ao mesmo tempo, veio pra mim a notícia de um desaparecimento dessa menor", disse Luana Tamiozzo, delegada da Polícia Civil.