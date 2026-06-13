Exames toxicológicos identificaram a presença de chumbinho no corpo do menino de 11 anos que morreu em Nova Iguaçu (RJ) após ser internado com suspeita de envenenamento.

Além de terbufós-sulfóxido (conhecido como chumbinho), a perícia detectou lidocaína e midazolam no corpo de Arthur de Melo da Silva. "Os resultados serão analisados em conjunto com os demais elementos reunidos ao longo da investigação", informou a Polícia Civil do Rio, em nota à reportagem.

Corpo também passará por necrópsia. A investigação segue em andamento na DHBF (Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense) "para o completo esclarecimento dos fatos", disse a polícia. Em comunicado anterior, a corporação afirmou que nenhuma linha de investigação seria descartada.