Dois helicópteros colidiram no ar e caíram na manhã deste domingo (14) em um pátio de veículos localizado na Avenida das Américas, no cruzamento com as ruas Beth Lago e Rivadávia Campos, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Pelo menos seis pessoas morreram no acidente.
O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) foi acionado às 8h59 para atender à ocorrência. Conforme apurado, uma das aeronaves transportava cinco pessoas, enquanto a outra contava apenas com o piloto a bordo.
As aeronaves caíram no terreno de uma igreja abandonada que havia sido alugado pela montadora BYD. Um dos helicópteros explodiu ao atingir o solo, e as chamas se alastraram pelos veículos elétricos presentes no local, provocando novas explosões. Um dos helicópteros teria decolado de Mangaratiba, na Costa Verde.
Moradores relataram ter ouvido explosões após as quedas. Cerca de 20 carros pegaram fogo, mas o incêndio foi controlado ainda pela manhã. De acordo com o COR-Rio, a pista lateral da Avenida das Américas, na altura da estação do BRT Gilka Machado, no sentido Santa Cruz, foi interditada para as operações de socorro. A Polícia Militar realizou o isolamento da área, com apoio da CET, da Comlurb e do 31° BPM do Recreio dos Bandeirantes.
A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes). A perícia foi solicitada para o local e os agentes realizam diligências para apurar os fatos. As circunstâncias da colisão ainda estão sendo investigadas. As operações de resgate e perícia seguiam em andamento no momento da publicação desta reportagem.