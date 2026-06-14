Dois helicópteros colidiram no ar e caíram na manhã deste domingo (14) em um pátio de veículos localizado na Avenida das Américas, no cruzamento com as ruas Beth Lago e Rivadávia Campos, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Pelo menos seis pessoas morreram no acidente.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) foi acionado às 8h59 para atender à ocorrência. Conforme apurado, uma das aeronaves transportava cinco pessoas, enquanto a outra contava apenas com o piloto a bordo.

As aeronaves caíram no terreno de uma igreja abandonada que havia sido alugado pela montadora BYD. Um dos helicópteros explodiu ao atingir o solo, e as chamas se alastraram pelos veículos elétricos presentes no local, provocando novas explosões. Um dos helicópteros teria decolado de Mangaratiba, na Costa Verde.