Brasil e Marrocos empataram em 1 a 1 neste sábado (13), na estreia das duas seleções pelo Grupo C da Copa do Mundo de 2026, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O resultado deixou os dois times com um ponto na rodada inicial da chave.
O Marrocos abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo, em uma jogada de velocidade pelo meio: Brahim Díaz acionou Ismael Saibari, que arrancou entre os zagueiros brasileiros e, na saída de Alisson, finalizou por cobertura para fazer 1 a 0.
O empate veio aos 32 minutos, em um golaço de Vini Jr. O atacante recebeu pela ponta-esquerda, driblou a marcação e finalizou de perna direita, sem chances para o goleiro Bono. Foi o melhor momento da Seleção em uma etapa inicial dominada pelos africanos, que terminaram os primeiros 45 minutos com ampla vantagem nas finalizações.
No segundo tempo, o Marrocos seguiu perigoso e levou sustos à meta brasileira. Nos minutos finais, Alisson foi decisivo, com duas grandes defesas que garantiram o empate. Apesar da maior posse de bola, o Brasil pouco criou e não conseguiu a virada na estreia em busca do hexacampeonato.
A seleção de Carlo Ancelotti volta a campo no dia 19 de junho, contra o Haiti, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. O Marrocos enfrenta a Escócia na segunda rodada do grupo.