O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) condenou o juiz aposentado Carlos Madeira Abad por importunação sexual e assédio sexual, em decisão que também determina a perda do cargo e abre caminho para a cassação da aposentadoria.

O TJES fixou penas que somam três anos e nove meses de reclusão e dois anos, um mês e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto. O magistrado foi denunciado pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) por assediar mulheres, em sua maioria estagiárias, no Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo da Grande Vitória (Ciase).

Na decisão, o TJ cita reflexos concretos dos traumas na vida das mulheres assediadas. "O abalo sofrido por uma das vítimas exteriorizou-se em alguns objetivos de sua história de vida. o histórico escolar constitui prova documental do colapso estudantil, apresentando reprovações consecutivas e subsequente evasão escolar universitária a partir do período contemporâneo aos fatos", cita o texto.