Uma brasileira de 36 anos morreu após realizar três cirurgias estéticas em uma clínica particular em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. A vítima foi identificada como Krisley Poliana Vieira da Silva, natural de Santarém, no oeste do Pará.

Segundo a família, ela viajou ao país para passar por abdominoplastia, lipoaspiração e colocação de próteses de silicone. O primeiro procedimento, de implante de silicone, ocorreu em 1º de abril. Em 3 de abril, ela foi submetida à abdominoplastia e relatou dores na região abdominal, conforme informou a irmã.

Krisley trabalhava como garimpeira e cozinheira e morava em Itaituba, no sudoeste do Pará. De acordo com a família, após as cirurgias ela foi internada em uma unidade de saúde e, depois, transferida para outra clínica com equipe especializada. O estado de saúde se agravou.