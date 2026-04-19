20 de abril de 2026
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CLÍNICA PARTICULAR

Brasileira morre após cirurgias plásticas na Bolívia

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Redes sociais via G1
O estado de saúde de Krisley se agravou após os procedimentos.
O estado de saúde de Krisley se agravou após os procedimentos.

Uma brasileira de 36 anos morreu após realizar três cirurgias estéticas em uma clínica particular em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. A vítima foi identificada como Krisley Poliana Vieira da Silva, natural de Santarém, no oeste do Pará.

Segundo a família, ela viajou ao país para passar por abdominoplastia, lipoaspiração e colocação de próteses de silicone. O primeiro procedimento, de implante de silicone, ocorreu em 1º de abril. Em 3 de abril, ela foi submetida à abdominoplastia e relatou dores na região abdominal, conforme informou a irmã.

Krisley trabalhava como garimpeira e cozinheira e morava em Itaituba, no sudoeste do Pará. De acordo com a família, após as cirurgias ela foi internada em uma unidade de saúde e, depois, transferida para outra clínica com equipe especializada. O estado de saúde se agravou.

A irmã afirma que as unidades médicas atribuíram o quadro a uma infecção urinária e descartaram relação com os procedimentos estéticos. A família sustenta que houve negligência médica.

O Consulado-Geral do Brasil em Santa Cruz de la Sierra informou que presta assistência à família e mantém contato com as autoridades locais.

O corpo permanece no Instituto Médico Legal da cidade. Parentes pedem ajuda para custear o traslado ao Pará.

Com informações do g1 Pará.

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