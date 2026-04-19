Após seis dias de julgamento, o Tribunal do Júri de Planaltina condenou cinco réus pela morte de dez integrantes de uma mesma família na maior chacina do Distrito Federal. O crime foi cometido entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023.

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Gideon Batista de Menezes foi condenado a 397 anos, oito meses e quatro dias de reclusão, além de um ano e cinco meses de detenção e 716 dias-multa. Segundo a acusação, ele articulou o plano e alugou a casa usada como cativeiro. Em depoimento, afirmou ter confessado sob tortura.