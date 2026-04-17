Xuxa Meneghel falou publicamente sobre os rumores de que teria feito um suposto pacto espiritual no início da carreira. A apresentadora comentou o assunto nas redes sociais e afirmou que sempre transmitiu “alegria e amor”.
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Ela se manifestou no perfil do teólogo Alan Gentil, que publicou um vídeo defendendo a artista e criticando religiosos que associaram a imagem dela a um pacto demoníaco. Nos comentários, Xuxa agradeceu o apoio e desabafou.
“Você fez um carinho na minha alma. Por muitos anos me perguntei por que deram tanta força ao diabo e não a Deus. Minhas mensagens sempre foram de alegria e amor”, escreveu.
No vídeo, o teólogo afirmou que a apresentadora enfrentou ataques ao longo da trajetória e destacou a espiritualidade dela. Seguidores também deixaram mensagens de apoio, relembrando críticas feitas à artista no passado.
Com informações do Metrópoles.
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