Xuxa Meneghel falou publicamente sobre os rumores de que teria feito um suposto pacto espiritual no início da carreira. A apresentadora comentou o assunto nas redes sociais e afirmou que sempre transmitiu “alegria e amor”.

Leia mais: Xuxa revela que tem alopecia androgenética; entenda a condição

Ela se manifestou no perfil do teólogo Alan Gentil, que publicou um vídeo defendendo a artista e criticando religiosos que associaram a imagem dela a um pacto demoníaco. Nos comentários, Xuxa agradeceu o apoio e desabafou.