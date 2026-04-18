Um agente funerário de 48 anos aguarda sentença após admitir que escondeu mais de 30 corpos, entregou cinzas erradas a famílias e recebeu pagamentos por funerais que não foram realizados.

Robert Bush administrava a Legacy Independent Funeral Directors, em Hull, na Inglaterra. Em março de 2024, a polícia encontrou 35 corpos e mais de 100 conjuntos de cinzas nas dependências da empresa. Um dos corpos ficou ali por cerca de um ano.

Ele se declarou culpado de 30 acusações, entre elas impedir sepultamentos legais e dignos e cometer fraude. Quatro casos envolvem a entrega de cinzas falsas a mulheres que perderam filhos durante a gestação. Bush também admitiu ter vendido planos funerários fraudulentos e furtado recursos de 12 instituições de caridade.