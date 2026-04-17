Ídolo do basquete brasileiro, Oscar Daniel Bezerra Schmidt morreu nesta sexta-feira (17), aos 68 anos, em São Paulo. A causa da morte não foi divulgada; segundo o portal Terra, a morte foi confirmada pela assessoria de imprensa. O ex-jogador enfrentou um câncer no cérebro diagnosticado em 2011, e considerou-se curado em 2022

Oscar passou mal e foi levado com urgência ao Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana (HMSA), onde recebeu atendimento médico, mas não resistiu.

Nascido em Natal (RN), em 16 de fevereiro de 1958, o “Mão Santa” construiu uma das trajetórias mais expressivas do basquete mundial ao longo de 25 temporadas como profissional. Com 2,05m de altura, destacou-se pela capacidade de pontuar e encerrou a carreira com 49.703 pontos, marca reconhecida como a maior da história da modalidade.