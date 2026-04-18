A atleta brasileira Mara Flávia Araújo, de 38 anos, morreu neste sábado (18) durante a etapa de natação do Ironman 70.3 Texas, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pela família.

Moradora de São Paulo, Mara desapareceu na água durante a prova, iniciada por volta das 6h30 no North Shore Park. A etapa previa travessia de cerca de 3,9 quilômetros no Lago Woodlands, com temperatura média de 23 °C.

Segundo a imprensa norte-americana, o Gabinete do Xerife do Condado de Montgomery e o Corpo de Bombeiros de Woodlands receberam uma ligação por volta das 6h relatando o desaparecimento da atleta. A baixa visibilidade dificultou as buscas. O corpo foi localizado com auxílio de radar e retirado do lago por volta das 9h.