A atleta brasileira Mara Flávia Araújo, de 38 anos, morreu neste sábado (18) durante a etapa de natação do Ironman 70.3 Texas, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pela família.
Moradora de São Paulo, Mara desapareceu na água durante a prova, iniciada por volta das 6h30 no North Shore Park. A etapa previa travessia de cerca de 3,9 quilômetros no Lago Woodlands, com temperatura média de 23 °C.
Segundo a imprensa norte-americana, o Gabinete do Xerife do Condado de Montgomery e o Corpo de Bombeiros de Woodlands receberam uma ligação por volta das 6h relatando o desaparecimento da atleta. A baixa visibilidade dificultou as buscas. O corpo foi localizado com auxílio de radar e retirado do lago por volta das 9h.
A organização do evento confirmou a morte nas redes sociais e manifestou solidariedade à família. A causa da morte ainda não foi divulgada.
Irmã da atleta, Melissa Araújo informou que Mara competia em triatlos havia cerca de dez anos e já havia participado de provas do Ironman.
Formada em jornalismo e marketing, Mara compartilhava a rotina de treinos nas redes sociais. Em publicações, relatou início da carreira profissional em São Carlos (SP) e atuação em jornalismo na capital paulista. Após diagnóstico de um problema de saúde, passou a se dedicar ao esporte e tornou-se triatleta em 2019. Em 2022, registrou terceiro lugar no Triatlo Brasília, dois títulos no GP Brasil e duas classificações mundiais para o 70.3.
Com informações do g1.