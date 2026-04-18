Um jovem de 18 anos foi condenado a três anos de prisão após ameaçar matar um funcionário de uma lanchonete com uma arma falsa, depois de reclamar do molho que recebeu no pedido. Ele também bateu na vítima durante a discussão.

O caso aconteceu na véspera de Natal do ano passado, em uma loja no sul de Londres, mas foi divulgado nesta semana. Marwan Khadir utilizou réplica realista de arma de fogo durante a ação, que durou mais de dois minutos.

Imagens divulgadas pela polícia mostram o momento em que ele questiona o atendente sobre a quantidade de molho de alho colocada na sacola. Após voltar para casa e constatar que havia recebido molhos diferentes dos solicitados, retornou ao estabelecimento, gritou com o funcionário, subiu no balcão e foi empurrado.