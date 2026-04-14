Um investigador da Polícia Civil do Distrito Federal afirmou, durante depoimento no Tribunal do Júri, nessa segunda-feira (13), que três crianças da mesma família foram queimadas vivas na chacina registrada em janeiro de 2023. Segundo ele, ainda estavam vivos quando o veículo em que estavam foi incendiado.

Rafael e Rafaela, ambos de seis anos, e Gabriel, de sete, eram filhos da cabeleireira Elizamar da Silva. De acordo com o policial, as crianças respiraram fumaça antes de morrer carbonizadas. Elizamar morreu por possível asfixia mecânica e teve o corpo queimado em seguida.

Mãe e filhos foram sequestrados no Distrito Federal e levados para Cristalina (GO), onde foram mortos dentro do carro usado no crime. Os corpos foram encontrados em 12 de janeiro de 2023.