Uma moradora de Belém afirma que as agressões contra um homem em situação de rua, alvo de ataque com arma de choque nessa segunda-feira (13), são recorrentes na região. Segundo o relato, jovens em carros de luxo usam a vítima para a gravação de vídeos e praticam atos de violência que incluem o uso de bombinhas, garrafas e jatos de extintor de incêndio.
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A testemunha, que reside no local há dez anos, detalha que a rotina de abusos se intensificou desde janeiro de 2026. Na madrugada de 16 de fevereiro, ela registrou a movimentação de um carro branco de onde ocupantes lançaram garrafas com líquido contra o homem. Na noite seguinte, o grupo retornou para filmar novas agressões e rir da situação enquanto usavam um extintor contra a vítima.
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Investigação e providências
O caso ganhou repercussão após a circulação de vídeos que mostram dois estudantes de Direito de uma faculdade particular aplicando descargas elétricas no homem. Os agressores, identificados como Altemar Sarmento Filho e Antônio Coelho, foram afastados da instituição de ensino, que instaurou procedimento administrativo interno.
O Ministério Público Federal (MPF) abriu apuração nesta segunda-feira (13) e determinou o envio de informações pela universidade sobre o episódio. O órgão também fará representação criminal ao Ministério Público do Estado do Pará para a investigação na esfera penal.
A Prefeitura de Belém informou que identificou a vítima e acionou a Polícia Civil. De acordo com a moradora que denunciou a frequência dos ataques, o homem tem problemas de saúde mental, mas mantém comportamento pacífico com a vizinhança.
Com informações do g1.