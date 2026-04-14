14 de abril de 2026
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HÁBITO DE 'PLAYBOYS'

Morador de rua atacado por estudante de direito já era agredido

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução de vídeo
A testemunha, que reside no local há dez anos, detalha que a rotina de abusos se intensificou desde janeiro de 2026.
A testemunha, que reside no local há dez anos, detalha que a rotina de abusos se intensificou desde janeiro de 2026.

Uma moradora de Belém afirma que as agressões contra um homem em situação de rua, alvo de ataque com arma de choque nessa segunda-feira (13), são recorrentes na região. Segundo o relato, jovens em carros de luxo usam a vítima para a gravação de vídeos e praticam atos de violência que incluem o uso de bombinhas, garrafas e jatos de extintor de incêndio.

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A testemunha, que reside no local há dez anos, detalha que a rotina de abusos se intensificou desde janeiro de 2026. Na madrugada de 16 de fevereiro, ela registrou a movimentação de um carro branco de onde ocupantes lançaram garrafas com líquido contra o homem. Na noite seguinte, o grupo retornou para filmar novas agressões e rir da situação enquanto usavam um extintor contra a vítima.

Leia também: Polícia usa IA e prende pai e filho por matarem morador de rua

Investigação e providências

O caso ganhou repercussão após a circulação de vídeos que mostram dois estudantes de Direito de uma faculdade particular aplicando descargas elétricas no homem. Os agressores, identificados como Altemar Sarmento Filho e Antônio Coelho, foram afastados da instituição de ensino, que instaurou procedimento administrativo interno.

O Ministério Público Federal (MPF) abriu apuração nesta segunda-feira (13) e determinou o envio de informações pela universidade sobre o episódio. O órgão também fará representação criminal ao Ministério Público do Estado do Pará para a investigação na esfera penal.

A Prefeitura de Belém informou que identificou a vítima e acionou a Polícia Civil. De acordo com a moradora que denunciou a frequência dos ataques, o homem tem problemas de saúde mental, mas mantém comportamento pacífico com a vizinhança.

Com informações do g1.

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