Uma moradora de Belém afirma que as agressões contra um homem em situação de rua, alvo de ataque com arma de choque nessa segunda-feira (13), são recorrentes na região. Segundo o relato, jovens em carros de luxo usam a vítima para a gravação de vídeos e praticam atos de violência que incluem o uso de bombinhas, garrafas e jatos de extintor de incêndio.

A testemunha, que reside no local há dez anos, detalha que a rotina de abusos se intensificou desde janeiro de 2026. Na madrugada de 16 de fevereiro, ela registrou a movimentação de um carro branco de onde ocupantes lançaram garrafas com líquido contra o homem. Na noite seguinte, o grupo retornou para filmar novas agressões e rir da situação enquanto usavam um extintor contra a vítima.

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Investigação e providências