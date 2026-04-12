A Polícia Militar de Goiás utilizou ferramenta de IA (inteligência artificial) para prender dois homens que teriam matado um morador de rua, em Goiânia. Os suspeitos são pai e filho.

O morador de rua foi morto na rua 68, no Setor Central de Goiânia, na madrugada de quinta-feira (9).

A Polícia Militar foi acionada e, de acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), as equipes de inteligência da corporação fizeram levantamentos para entender como o crime aconteceu e encontrar os responsáveis. Imagens de câmeras de monitoramento de comércios da região foram fundamentais para o avanço das investigações.