30 de maio de 2026
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EXTREMO ABANDONO

Cachorra moribunda expõe horror em casa de professora; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/@lilianedafrada/Instagram
O animal apresentava desnutrição severa, extrema fraqueza e dificuldades para se locomover.
O animal apresentava desnutrição severa, extrema fraqueza e dificuldades para se locomover.

O Ministério Público de Santa Catarina denunciou uma professora de 51 anos por maus-tratos após uma cadela ser encontrada em situação extrema de abandono em Araquari, no Norte do estado.

Segundo a acusação, o animal apresentava desnutrição severa, extrema fraqueza e dificuldades para se locomover. A tutora foi presa em flagrante no dia 7 de maio, mas responde ao processo em liberdade.

Moradores relataram que a cadela vivia em condições precárias e frequentemente recebia alimento de vizinhos. Após denúncias, uma vistoria confirmou o estado crítico do animal. O Ministério Público também apontou registros anteriores de notificações e autuações relacionadas ao caso.

Além da responsabilização criminal, foi solicitado o pagamento de indenização mínima de R$ 2 mil, destinada a uma entidade de proteção animal.

Com informações do ND Mais.

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