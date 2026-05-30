O Ministério Público de Santa Catarina denunciou uma professora de 51 anos por maus-tratos após uma cadela ser encontrada em situação extrema de abandono em Araquari, no Norte do estado.

Segundo a acusação, o animal apresentava desnutrição severa, extrema fraqueza e dificuldades para se locomover. A tutora foi presa em flagrante no dia 7 de maio, mas responde ao processo em liberdade.

Moradores relataram que a cadela vivia em condições precárias e frequentemente recebia alimento de vizinhos. Após denúncias, uma vistoria confirmou o estado crítico do animal. O Ministério Público também apontou registros anteriores de notificações e autuações relacionadas ao caso.