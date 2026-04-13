O delegado da Polícia Federal Erick Ferreira Blatt, filmado ao furtar um pote de carpaccio de trufas em um shopping no Recife, foi o responsável por livrar o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) de uma investigação por lavagem de dinheiro em 2020. Na ocasião, Blatt concluiu que não havia indícios de crimes eleitorais ou ocultação de patrimônio na declaração de bens do parlamentar.

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O servidor, que já presidiu a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF) no Rio de Janeiro, foi detido na última quarta-feira (8) após seguranças confirmarem que ele escondia no bolso a iguaria, avaliada em cerca de R$ 3 mil o quilo. Após ser conduzido à delegacia, o delegado foi autuado por furto e liberado.