O delegado da Polícia Federal Erick Ferreira Blatt, filmado ao furtar um pote de carpaccio de trufas em um shopping no Recife, foi o responsável por livrar o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) de uma investigação por lavagem de dinheiro em 2020. Na ocasião, Blatt concluiu que não havia indícios de crimes eleitorais ou ocultação de patrimônio na declaração de bens do parlamentar.
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O servidor, que já presidiu a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF) no Rio de Janeiro, foi detido na última quarta-feira (8) após seguranças confirmarem que ele escondia no bolso a iguaria, avaliada em cerca de R$ 3 mil o quilo. Após ser conduzido à delegacia, o delegado foi autuado por furto e liberado.
Blatt também é lembrado por sua atuação na época da saída de Sergio Moro do Ministério da Justiça, em 2020. Sua gestão na ADPF foi marcada por polêmicas, incluindo a acusação de contratar a empresa de uma familiar para fornecer cestas de Natal à associação, prática vedada pelo estatuto da entidade.
A investigação conduzida pelo delegado sobre Flávio Bolsonaro envolvia suposta falsidade ideológica eleitoral em 2014. Blatt encerrou o caso afirmando que a renda do senador era compatível com seu patrimônio, divergindo de outras frentes investigativas que apuravam o esquema de "rachadinhas".
Com informações da Revista Fórum