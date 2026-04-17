Um motorista de aplicativo morreu nessa quinta-feira (16), ao tentar impedir assalto no Jardim Ângela, na zona sul de São Paulo. O crime aconteceu por volta das 23h.
Segundo a polícia, Alison Oliveira de Jesus, de 42 anos, viu dois homens armados tentando roubar a motocicleta de um entregador e avançou com o carro contra os suspeitos, atingindo também o muro de um bar. Com o impacto, os dois caíram. Um deles se levantou e atirou contra o motorista. Em seguida, a dupla roubou outra moto e fugiu.
A vítima foi atingida na cabeça e morreu no local.
A motocicleta deixada pelos criminosos tinha sinais de adulteração e passou por perícia. Até o momento, ninguém foi preso.
No vídeo publicado nas redes sociais, o entregador, ainda no local do crime, diz ter presenciado tudo — do atropelamento dos assaltantes ao assassinato do motorista. “Meu Deus, mano, eu vi tudo, eu vi tudo. Mataram o cara, mano. Ele salvou a minha vida. O cara morreu, mano”, disse.
Alison era de Minas Gerais, pai de família e deixa esposa e duas filhas pequenas.
A Polícia Civil apura o caso como latrocínio. Equipes da perícia técnica e do Instituto Médico Legal (IML) atenderam a ocorrência. O registro foi feito no 47º Distrito Policial (Capão Redondo) e encaminhado ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), que conduz as investigações.
Com informações do SBT News e Metrópoles.