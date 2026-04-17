Um motorista de aplicativo morreu nessa quinta-feira (16), ao tentar impedir assalto no Jardim Ângela, na zona sul de São Paulo. O crime aconteceu por volta das 23h.

Segundo a polícia, Alison Oliveira de Jesus, de 42 anos, viu dois homens armados tentando roubar a motocicleta de um entregador e avançou com o carro contra os suspeitos, atingindo também o muro de um bar. Com o impacto, os dois caíram. Um deles se levantou e atirou contra o motorista. Em seguida, a dupla roubou outra moto e fugiu.

A vítima foi atingida na cabeça e morreu no local.