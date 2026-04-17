Na última terça-feira (14), um dentista de 40 anos foi preso em Itapema, no Litoral Norte de Santa Catarina, por manter a companheira, de 39 anos, em cárcere privado por quatro meses e obrigá-la a tatuar o nome dele pelo corpo ao menos dez vezes.

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A mulher relatou que era impedida de sair de casa e de manter contato com familiares, além de sofrer violência física e psicológica no período. Ela escapou quando o suspeito tomou remédio para dormir e viajou ao Rio Grande do Sul, onde procurou a polícia.