Na última terça-feira (14), um dentista de 40 anos foi preso em Itapema, no Litoral Norte de Santa Catarina, por manter a companheira, de 39 anos, em cárcere privado por quatro meses e obrigá-la a tatuar o nome dele pelo corpo ao menos dez vezes.
Leia também: Ex-namorado atropela e arrasta mulher pelo asfalto; VÍDEO
A mulher relatou que era impedida de sair de casa e de manter contato com familiares, além de sofrer violência física e psicológica no período. Ela escapou quando o suspeito tomou remédio para dormir e viajou ao Rio Grande do Sul, onde procurou a polícia.
O caso é apurado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Esteio, com apoio da Polícia Civil de Santa Catarina.
O homem foi localizado no bairro Várzea, no imóvel que funcionava como casa e consultório odontológico. No local, policiais apreenderam duas pistolas, 61 munições calibre 9 mm e dois celulares. Pertences da vítima estavam organizados em malas.
Após a prisão, o suspeito foi levado à delegacia de Itapema e encaminhado ao Presídio Regional da cidade. O caso segue sob investigação.
Com informações do SBT News.