O militar que fez o disparo foi preso em flagrante e ficará detido no 8º BPE (Batalhão de Polícia do Exército), de acordo com o Comando Militar do Sudeste.

Um soldado do Exército foi morto a tiro disparado por um colega dentro do quartel, na região do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, na noite de quarta-feira (8).

O soldado Antônio Henrique dos Santos Souza foi atingido pelo disparo durante o serviço de guarda do quartel.

Segundo o Comando, o tiro foi disparado dentro do alojamento e atingiu o peito de Souza, que foi socorrido por outros militares de serviço até a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A morte foi constatada por volta das 20h.

O nome do militar que atirou no colega não foi divulgado. As circunstâncias da ocorrência são apuradas, segundo a corporação, e não há informações se o disparo foi intencional.